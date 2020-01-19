Олександрія зіграла внічию зі Славією на зборах у Туреччині

Олександрійці провели другий матч на зборах

Джерело - Чемпіон.

Олександрія провела другий контрольний матч у Туреччині на стадіоні готелю Goldsity.

Суперником була Славія (Софія, Болгарія). У кожному з таймів команди обмінялися забитими голами. У підсумку матч завершився внічию 2:2.

21 січня Олександрія зіграє з іншою болгарською командою - Черно Море (Варна).

Контрольний матч

19 січня

Олександрія - Славія 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 34 Грицук (пен), 1:1 - 38 Кирилов, 1:2 - 58 Патєв, 2:2 - 72 Безбородько

Раніше, Олександрія розгромила болгарський Ботев.

Нагадаємо, Олександрія оголосила про підписання трьох футболістів.