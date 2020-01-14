Тоттенгем обіграв Мідлсбро, перемоги Ньюкасла та Редінга. Результати 1/32 фіналу Кубка Англії

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 січня, відбулося перегравання матчів 1/32 фіналу Кубка Англії.
Кубок Англії
1/32 фіналу, 14 січня
Блекпул – Редінг 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 42 Боє, 0:2 – 82 Обіта
Ковентрі - Бристоль Роверс 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 4 Б'яму, 2:0 – 50 Паск, 3:0 – 56 Б’яму
Ньюкасл Юнайтед – Рочдейл 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 – 17 О’Коннелл (автогол), 2:0 – 20 Лонгстафф, 3:0 – 26 Альмірон, 4:0 – 82 Жоелінтон, 4:1 – 86 Вільямс
Шрусбері - Бристоль Сіті 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 89 П’єр
Тоттенгем – Мідлсбро 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 2 Ло Чельсо, 2:0 – 15 Ламела, 2:1 – 83 Севілл
Раніше, Ліверпуль завдяки диво-голу Джонса переміг Евертон.
Нагадаємо, Тоттенгем не зміг переграти Мідлсбро.