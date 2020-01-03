Франков: Динамо втратило момент, коли мали Циганкова відпустити до сильнішого чемпіонату

Київське Динамо втратило момент, в який мало відпустити лідера команди Віктора Циганкова.

Про це заявив журналіст Артем Франков.

"Хто з молодих футболістів може потрапити на збори з першою командою? Тут варто говорити не тільки про власну молодь, а і про гравців, яких віддали в оренду. Назарій Русин вже повернувся в Динамо. Талановиті форварди Владислав Ванат і Євген Ісаєнко, півзахисники Ярослав Надольський та Артем Шулянський, захисник Костянтин Вівчаренко. Прізвища можна називати довго, головне - щоб тренерський штаб бачив у них перспективу і працював у цьому напрямку.

Що відбувається із Циганковим? Боюся, втратили момент, коли його потрібно було відпустити до сильнішого чемпіонату", - зазначив Франков.