Динамо продовжило контракт з Де Пеною

Джерело - Чемпіон.
Динамо продовжило контракт з півзахисником Карлосом Де Пеною до 2021 року.
Про це повідомив офіційний сайт клубу.
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Угода з уругвайцем була продовжена автоматично, оскільки він провів необхідну для пролонгації кількість матчів за киян.
Де Пена перейшов в Динамо в квітні, підписавши контракт з біло-синім до кінця 2019 року. За цей час півзахисник провів у футболці киян 32 матчі, забивши 6 голів і віддавши 6 результативних передач.
Динамо пішло на зимову перерву на другому місці в чемпіонаті України, відстаючи від Шахтаря на 14 очок. Команда Олексія Михайличенка продовжує боротьбу за перемогу в Кубку України, а ось з Ліги Європи кияни вилетіли вже після групового етапу.