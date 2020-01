Моурінью отримав жовту картку за підглядання у блокнот тренера Саутгемптона

Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью у другому таймі матчу 21-го туру АПЛ проти Саутгемптона отримав жовту картку.

Португалець опинився у технічній зоні тренерського штабу Саутгемптона і навис над одним з тренерів, намагаючись щось розгледіти у його блокноті.

Арбітр зустрічі покарав португальського фахівця за неприпустиму поведінку в технічній зоні суперника.

Jose Mourinho gets yellow card for spying on Southampton's tactics pic.twitter.com/HM6x8XDWxg