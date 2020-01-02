Моурінью отримав жовту картку за підглядання у блокнот тренера Саутгемптона

Джерело - football.ua.
Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью у другому таймі матчу 21-го туру АПЛ проти Саутгемптона отримав жовту картку.
Португалець опинився у технічній зоні тренерського штабу Саутгемптона і навис над одним з тренерів, намагаючись щось розгледіти у його блокноті.
Арбітр зустрічі покарав португальського фахівця за неприпустиму поведінку в технічній зоні суперника.
Jose Mourinho gets yellow card for spying on Southampton's tactics pic.twitter.com/HM6x8XDWxg— TrakFootball (@TrakFootball) January 1, 2020
Раніше, Тоттенгем програв Саутгемптону.
Нагадаємо, Челсі зіграв внічию з Брайтоном.