Повернуся ще кращим: Гарсія – про поразку від Ромеро

Американець Раян Гарсія (24-2, 20 КО) розчарований рівнем свого боксу у поєдинку проти Роланда Ромеро (17-2, 13 KO) у бою за титул регулярного чемпіона світу за версією WBA у напівсередній вазі.

Цитує боксера RingMagazine.

Гарсія вважає, що під час підготовки до бою він не набрав потрібного ритму.

"Ніщо не було схоже на прогрес у будь-якому сенсі, і я просто почувався дивно та незвично. Я сказав про це тренеру, Ми просто намагалися це зрозуміти, але у нас було лише п'ять тижнів разом. І, так, це просто одна з тих речей, коли я думав: "Чувак, я не знаю, що відбувається. Ніби я не розумію, чому я не можу отримати, знаєте, мабуть, прогресивну, знаєте, різкість, приходячи в табір. Ніби я не знаю, чому це не набирає обертів". Ми все ще були впевнені. Я маю на увазі, ми все ще тренувалися. Просто нічого не склалося", – розповів він.

Проте бій склався невдало з перших хвилин поєдинку.

"Це був досить, досить невдалий вечір. Знаєте, Роллі робив те, що він робить. Знаєте, кидає багато хороших потужних ударів, зловив мене у другому раунді. Але навіть на початку бою я не відчував, що мої ноги на землі, що в мене є що-небудь. Я намагався боротися і просто виявився дуже поганим після річного простою. Знаєте, весь цей рік, знаєте, це було дуже важко для мене у психологічному плані. Те, що я потрапив сюди і перебуваю в такому становищі, мій розум настільки ясний, наскільки він є – це перемога для мене, я б сказав. Але я надзвичайно розчарований тим, як я бився, і це точно не найкращий мій виступ. І я думаю, що люди знають моє серце і знають, що я повернуся і буду кращим, ніж коли-небудь", – сказав Гарсія.

Нагадаємо, Ромеро вже у другому раунді відправив Раяна у нокдаун. У підсумку він впевнено довів бій до перемоги одноголосним рішенням суддів: 115-112, 115-112 та 118-109.