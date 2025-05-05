Полісся узгодило з Вересом трансфер форварда

Житомирське Полісся влітку підпише форварда рівненського Вереса Миколу Гайдучика.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Президенти клубів Геннадій Буткевич та Іван Надєїн узгодили умови переходу. Сума угоди складе 300 тисяч доларів.

"Два президенти принципово попередньо про це вже домовились. Навіть можемо назвати суму – щось там близько 300 тисяч доларів. Взимку можна було це зробити дешевше, але взимку прийшов Батіста", – сказав Співаковський.

Чинна угода гравця розрахована до літа 2026 року. За Верес він виступає з 2021 року. На його рахунку – 109 матчів та 19 голів.

Нагадаємо, напередодні Верес з двома вилученнями поступився вдома Оболоні. Команда наразі з 35 очками посідає восьму сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України.