S1mple перейшов в американську команду FaZe Clan

Український кіберспортсмен команди Natus Vincere з дисципліни Counter-Strike 2, Олександр "s1mple" Костилєв гратиме на правах оренди у складі американської команди FaZe Clan.

Про це повідомляє пресслужба NAVI.

s1mple допоможе команді на двох найближчих великих турнірах: IEM Dallas 2025 та BLAST.tv Austin Major 2025. Він замінить у складі Хельвейса "broky" Саукантса, який переведений в запас.

Зазначимо, що минулого року Костилєв вже переходив на правах оренди у Falcons. В цій команді він вперше з 2015-го не зумів подолати кваліфікацію на мейджор.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українця визнали найкращим гравцем в історії дисципліни CS:GO.