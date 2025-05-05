S1mple перейшов в американську команду FaZe Clan
Олександр "s1mple" Костилєв
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Український кіберспортсмен команди Natus Vincere з дисципліни Counter-Strike 2, Олександр "s1mple" Костилєв гратиме на правах оренди у складі американської команди FaZe Clan.
Про це повідомляє пресслужба NAVI.
s1mple допоможе команді на двох найближчих великих турнірах: IEM Dallas 2025 та BLAST.tv Austin Major 2025. Він замінить у складі Хельвейса "broky" Саукантса, який переведений в запас.
Зазначимо, що минулого року Костилєв вже переходив на правах оренди у Falcons. В цій команді він вперше з 2015-го не зумів подолати кваліфікацію на мейджор.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року українця визнали найкращим гравцем в історії дисципліни CS:GO.