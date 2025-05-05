Легенда Барселони може продовжити кар'єру у Росії

Колишній захисник збірної Бразилії та Барселони Дані Алвес може продовжити кар'єру в Росії.

Про це повідомляє "Mash".

41-річний гравець вже провів перший раунд переговорів з одним із клубів Медіаліги. Сторони продовжать перемовини через тиждень. Потенційні деталі угоди не розголошуються.

Зазначається, що Ліга зацікавлена у підписанні гравця, щоб привернути увагу до медійного футболу.

Нагадаємо, нещодавно суд Каталонії виправдав Алвеса у сексуальному насильстві. Спочатку його засудили до 4,5 років позбавлення волі. Окрім того, він мав виплатити жертві 150 тисяч євро компенсації. Під час судових засідань бразилець надав п'ять різних версій інкримінованих йому злочинів.

Барселона спершу позбавила Алвеса статусу легенди клубу, проте вже згодом повернула його. В каталонському клубі бразилець грав з 2008 до 2016 і з 2021 до 2022 року і 6 разів ставав чемпіоном Іспанії, по 4 рази вигравав Кубок і Суперкубок країни та тричі перемагав у Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА.