Челсі втратив перемогу над Брайтоном, Астон Вілла переграла Бернлі в 21 турі АПЛ

Перша виїзна нічия Челсі в АПЛ цього сезону

Джерело - Чемпіон.

У 21-му турі англійської АПЛ Бернлі приймав Астон Віллу, а Брайтон - Челсі.

Аспілікуета забив швидкий гол у ворота Брайтона. Джаханбахш на 84-ій хвилині матчу зрівняв рахунок.

Астон Вілла у гостях до перерви зуміла двічі вразити ворота Бернлі. У другому таймі Вуд з передачі Вествуда один гол відіграв.

Чемпіонат Англії - АПЛ

21 тур, 1 січня

Брайтон - Челсі 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Аспілікуета, 1:1 - 84 Джаханбахш

Бернлі - Астон Вілла 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 27 Веслі, 0:2 - 41 Гріліш, 1:2 - 80 Вуд

Раніше, матч Тоттенгем - Челсі зупиняли через расизм.

Нагадаємо, Челсі здійснив неймовірний камбек з Арсеналом.