 Челсі втратив перемогу над Брайтоном, Астон Вілла переграла Бернлі в 21 турі АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
З Новим Роком!
Сьогодні 00:00 381
Манчестер Сіті - Евертон: онлайн-трансляція матчу 21 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 16:43 49
Вест Гем - Борнмут: онлайн-трансляція матчу 21туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 16:37 58
"Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі
Сьогодні 11:49 478
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Вчора 20:20 2138
З Днем Народження сер Алекс Фергюсон!
Вчора 01:09 1167
Музичук стала віце-чемпіонкою світу
30.12.2019 18:50 1506 1
ТОП-10 спортивних подій, які нам подарував 2019 рік
30.12.2019 14:46 675
Зінченко отримав одну з найвищих оцінок за матч проти Шеффілда
30.12.2019 09:09 2630
Пономарьов: Нічого не залишається, як наслідувати приклад Ельянова і залишити федерацію шахів України
29.12.2019 11:15 6704 1
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:51 Футбол Агент Погба: Манчестер Юнайтед занапастив би навіть Марадону і Пеле 27
16:43 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Евертон: онлайн-трансляція матчу 21 туру АПЛ. LIVE 49
16:37 Пряма трансляція Вест Гем - Борнмут: онлайн-трансляція матчу 21туру АПЛ. LIVE 58
16:29 Футбол Челсі втратив перемогу над Брайтоном, Астон Вілла переграла Бернлі в 21 турі АПЛ 91
16:09 Бокс Ломаченко: Девіс і Мейвезер у боксі заради грошей 487
15:50 Футбол Призначено головного тренера команди Мілевського 481
15:30 Футбол Бразильський клуб домовився про оренду захисника Динамо 567
15:15 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 192568
15:10 Бокс Арум: Джошуа завершить кар'єру у 2020 році 1116
14:49 Футбол Півзахисник Динамо передумав повертатися з Бразилії до України 1367
14:31 Бокс Бетербієв може відмовитися від обов'язкового захисту у Китаї 218
14:10 Футбол Атлетіко замість Кавані готовий підписати форварда з чемпіонату Китаю 197
13:50 Хокей. УХЛ Дніпро відзаявив досвідченого російського нападника 165
13:30 Футбол Агент гравця Шахтаря підтвердив зацікавленість кількох клубів до футболіста 804
13:10 Бокс Усик: Знайшов нормального тренера, коли став чемпіоном світу 1077
12:50 Футбол Трансфер голкіпера Аякса провалився через його колір шкіри 792
12:41 Блог 2020-й уже в дії. Як гравці збірної України зустрічали Новий рік 371
12:30 Теніс Три українки заявилися на турнір WTA у Хуахіні 298
12:10 Футбол Нападник Мілана може перейти до Роми 258
11:50 Футбол Поворознюк назвав лідера Динамо найбільшим розчаруванням року 1536
11:49 Футбол "Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі 478
11:30 Футбол Спортінг може відмовитися від боротьби з Динамо за Шпорара 308
11:10 Бокс Ломаченко і Лопес можуть побитися у Саудівській Аравії 835
10:50 Футбол Манчестер Юнайтед на два місяці втратив півзахисника 265
10:30 Баскетбол Х'юстон знищив Денвер, Індіана перемогла Філадельфію. Результати матчів НБА 167

Челсі втратив перемогу над Брайтоном, Астон Вілла переграла Бернлі в 21 турі АПЛ

Сьогодні 16:29 91 0
Перша виїзна нічия Челсі в АПЛ цього сезону
Челсі втратив перемогу над Брайтоном, Астон Вілла переграла Бернлі в 21 турі АПЛ
#Челсі, #Брайтон

Джерело - Чемпіон.

У 21-му турі англійської АПЛ Бернлі приймав Астон Віллу, а Брайтон - Челсі.

Аспілікуета забив швидкий гол у ворота Брайтона. Джаханбахш на 84-ій хвилині матчу зрівняв рахунок.

Астон Вілла у гостях до перерви зуміла двічі вразити ворота Бернлі. У другому таймі Вуд з передачі Вествуда один гол відіграв. 

Чемпіонат Англії - АПЛ
21 тур, 1 січня 

Брайтон - Челсі 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Аспілікуета, 1:1 - 84 Джаханбахш

Бернлі - Астон Вілла 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 27 Веслі, 0:2 - 41 Гріліш, 1:2 - 80 Вуд

Раніше, матч Тоттенгем - Челсі зупиняли через расизм.

Нагадаємо, Челсі здійснив неймовірний камбек з Арсеналом.

Коментарі ()