Аврора розгромила Суху Балку в плейоф Екстра-ліги

Сьогодні, 5 травня, відбувся другий матч серії 1/4 фіналу плейоф української Екстра-ліги між Авророю та Сухою Балкою.

Столичний колектив знову виграв зустріч, цього разу з рахунком 4:0 та збільшив перевагу у серії до 2:0.

Доля матчу була вирішена у першій половині, коли було забито чотири голи. Відкрив рахунок Ростислав Семенченко на 15-й хвилині зустрічі. Подвоїв перевагу господарів Максим Чеберяк, надалі Юрій Сагайдачний та Олександр Школьний довели рахунок до розгромного.

Екстра-ліга – плейоф 1/4 фіналу

Другий матч, 5 травня

Аврора (Київ) – Суха Балка (Жовті Води) 4:0 (4:0)

(рахунок у серії 2:0)

Нагадаємо, що серія плейоф Екстра-ліги триватиме до трьох перемог. Наступний матч відбудеться на майданчику Сухої Балки.

Раніше стало відомо, що SkyUp переграв Енергію в другому матчі серії плейоф Екстра-ліги.