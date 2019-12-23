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Динамо потрапило у ТОП-15 найкращих команд в історії Ліги чемпіонів

Сьогодні 15:54 594 0
Український клуб серед найкращих команд в історії Ліги чемпіонів
Динамо потрапило у ТОП-15 найкращих команд в історії Ліги чемпіонів
#Динамо, #Ліга чемпіонів

Джерело - espreso.tv.

УЄФА опублікував рейтинг найкращих клубів в історії Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У рейтингу оцінювалися виступи європейських клубів починаючи з 1955 по 2019 рік. За кожну перемогу в матчі нараховувалося два очки, за нічию - одне.

Очолив рейтинг із 600 очками мадридський Реал, друге місце дісталося Баварії (474), третє посіла Барселона (446).

Серед українських клубів найвище розташувалось Динамо. При цьому кияни є клубом із найвищим рейтингом, який жодного разу не вигравав ЛЧ і не брав участі в фіналі турніру.

ТОП-15 рейтингу:

1. Реал (Іспанія) - 600 очок
2. Баварія (Німеччина) - 474
3. Барселона  (Іспанія)- 446
4. Манчестер Юнайтед (Англія) - 374
5. Ювентус (Італія) - 349
6. Мілан (Італія) - 314
7. Ліверпуль (Англія) - 289
8. Бенфіка (Португалія) - 287
9. Порту (Португалія) - 277
10. Аякс (Нідерланди) - 266
11. Динамо (Україна) - 246
12. Арсенал (Англія) - 245
13. Селтік (Шотландія) - 236
14. Інтер (Італія) - 219
15. Челсі (Англія) - 214
... 32. Шахтар (Україна) - 132
... 173. Дніпро (Україна) - 14
... 282. Зоря (Україна) - 5
... 333. Металіст (Україна) - 3
... 344. Таврія (Україна) - 3
 
Нагадаємо, Конте запропонували підписати Циганкова.
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