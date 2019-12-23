Український клуб серед найкращих команд в історії Ліги чемпіонів

УЄФА опублікував рейтинг найкращих клубів в історії Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У рейтингу оцінювалися виступи європейських клубів починаючи з 1955 по 2019 рік. За кожну перемогу в матчі нараховувалося два очки, за нічию - одне.

Очолив рейтинг із 600 очками мадридський Реал, друге місце дісталося Баварії (474), третє посіла Барселона (446).

Серед українських клубів найвище розташувалось Динамо. При цьому кияни є клубом із найвищим рейтингом, який жодного разу не вигравав ЛЧ і не брав участі в фіналі турніру.

ТОП-15 рейтингу:

1. Реал (Іспанія) - 600 очок

2. Баварія (Німеччина) - 474

3. Барселона (Іспанія)- 446

4. Манчестер Юнайтед (Англія) - 374

5. Ювентус (Італія) - 349

6. Мілан (Італія) - 314

7. Ліверпуль (Англія) - 289

8. Бенфіка (Португалія) - 287

9. Порту (Португалія) - 277

10. Аякс (Нідерланди) - 266

11. Динамо (Україна) - 246

12. Арсенал (Англія) - 245

13. Селтік (Шотландія) - 236

14. Інтер (Італія) - 219

15. Челсі (Англія) - 214

... 32. Шахтар (Україна) - 132

... 173. Дніпро (Україна) - 14

... 282. Зоря (Україна) - 5

... 333. Металіст (Україна) - 3

... 344. Таврія (Україна) - 3