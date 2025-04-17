Третя ракетка Іспанії оголосила про призупинення кар'єри

85 ракетка світу іспанка Сара Соррібес Тормо взяла паузу у своїй тенісній кар'єрі й тимчасово призупиняє виступи.

Про це тенісистка оголосила у соціальних мережах.

"Я хотіла повідомити вам, що вирішила взяти паузу. Трохи часу для себе – для розуму і для тіла. Протягом багатьох місяців я страждала на корті.

Весела і щаслива Сара, яку ви бачите поза кортом, – далека від реальності того, що я відчуваю всередині.

Я втратила радість від тренувань, прагнення до прогресу і навіть бажання їздити на турніри. Моменти страждання зараз значно переважують моменти спокою – і це говорить людина, яка завжди любила працювати, вдосконалюватися і змагатися.

Саме тому, крім того, що мені потрібна допомога, я відчуваю, що мені потрібно зупинитися і відпочити. Я не знаю, чи буде це рішення постійним або тимчасовим.

Я хочу бути чесною і послідовною з тим, що відчуває моє тіло", – написала спортсменка.