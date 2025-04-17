Ван Дейк стане найвисокооплачуванішим захисником Європи

Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк за новим контрактом буде заробляти 400 тисяч фунтів на тиждень.

Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн у соцмережі "Х".

Нідерландець за новим дворічним контрактом став найвисокооплачуванішим захисником Європи. В угоді не передбачено опцій зменшення заробітної плати оборонця.

Зазначається, що у гравця були варіанти продовження кар'єри в інших клубах, проте він хотів залишитися у Ліверпулі.

Ван Дейк перейшов у Ліверпуль в січні 2018 року з Саутгемптона за 75 мільйонів фунтів, ставши найдорожчим захисником у історії футболу. 33-річний нідерландець провів за Ліверпуль 314 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 27 голами та 13 асистами. Виграв з командою Лігу чемпіонів 2019 року та АПЛ 2020 року.

Нагадаємо, минулого тижня Ліверпуль продовжив контракт із ще однією зіркою клубу – Мохамедом Салахом.