Норріс проти Піастрі, проблеми Ред Булл та дивовижний Расселл: прев'ю Гран-прі Саудівської Аравії

Підходить до завершення серія з трьох етапів Формули-1 поспіль і остання гонка перед тижневою перервою відбудеться в спекотній Саудівській Аравії.

Гоночний вікенд традиційно триватиме з п'ятниці 18 квітня по неділю 20-го. Етап, що проходить у місті Джидда на однойменному автодромі проводиться у Ф-1 лише вп'яте в історії.

Напередодні етапу на Середньому Сході Чемпіон вирішив розібратися, які інтриги та несподіванки для нас готує Гран-прі Саудівської Аравії, а також визначимо фаворита заїзду на гарячому треку.

Історична довідка

Перші плани провести етап у Саудівській Аравії були озвучені ще у 2019 році, а вже у 2020-му Джидда потрапила до попереднього календаря Формули-1 2021 року. Так і сталося, місто на заході країни вже вп'яте прийматиме Ф-1 цього року.

Звичайно, виходячи з дуже короткої історії проведення змагань у Саудівській Аравії виникає і проблематика того, що черговий грошовий етап для Формули-1 позбавляє місця в календарі історичні треки і вже відомо, що гонка в Бельгії не проводитиметься у 2028 та 2030 роках.

Окрім того, скандали навколо Гран-прі Саудівської Аравії виникали через численні порушення прав людини в цій державі. На керівництво Формули-1 спричинявся чималий тиск з боку організацій із захисту прав людини, але попри всі намагання та обурення фанатів і правозахисників етап все ж відбувся та буде проведений і цими вихідними.

Зауважимо, що всього три різні пілоти здобували перемогу в Саудівській Аравії – двічі це вдавалося чинному чемпіону світу Максу Ферстаппену, одного разу його колишньому напарнику Серхіо Пересу, а ще раз в Джидді перемагав Льюїс Гамільтон, виступаючи в складі Мерседес.

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Рекорди етапу в Саудівській Аравії

Якщо звичайно можна назвати рекордами дві перемоги Ферстаппена, а також тріумф Переса та Гамільтона. Проте тенденція успіху Ред Булл, хоч і на домінантному боліді вселяє надії у фанатів чинного чемпіона світу.

Також лише надії на перемогу наразі мають шанувальники 7-разового чемпіона Льюїса Гамільтона, який продовжує адаптацію до боліда і вже заявив, що знає ключ до опанування цієї машини.

А якщо говорити про рекорди, то саме серу Льюїсу належить найшвидше коло під час гонки. Ще у 2021 році британець на Мерседесі встановив час 1:30,734, який досі залишається найкращим.

Конфігурація треку

Автодром "Джидда" є, як не дивно, вуличною трасою, яка розташована на 30-кілометровій прибережній курортній зоні стародавнього саудівського міста.

Ця траса вирізняється великою кількістю прямих та високою середньою швидкістю – 250 км/год. "Джидда" є швидшою за британський Сільверстоун і поступається лише Монці в Італії, яка відома "Храм швидкості", в календарі Формули-1.

Також можна вважати етап у Саудівській Аравії найшвидшим вуличним траком в історії Ф-1 – при цьому траса також має найбільшу кількість поворотів у календарі – 27.

Загальна протяжність траси складає 6,174 км, а 50 кіл утворюють загальну дистанцію гонки в 308,45 км. Окрім 27 поворотів на трасі в Джидді також є 3 зони DRS, які дають змогу пілотам більше боротися за позиції на трасі.

We can't wait to be back racing under the Jeddah nights 🌃 #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/XdZ8b4VgJ0 — Formula 1 (@F1) April 16, 2025

Фаворити та інтриги Гран-прі Бахрейну

Звичайно головними фаворитами етапу були, є і будуть обидва боліди Макларен, після впевненої перемоги Оскара Піастрі в Бахрейні здається, що "папая" недосяжна, якщо її пілоти не будуть помилятися.

Хоча навіть Ландо Норріс кваліфікувавшись шостим був близьким до того, щоб відібрати в Джорджа Расселла друге місце, проте пілот Мерседес класно відзахищався на останньому колі і уникнув штрафу від стюардів.

Макс Ферстаппен та Джордж Расселл Getty Images

Саме британський пілот "срібних стріл" є ще однією загадкою Гран-прі Саудівської Аравії. Чи зуміє Расселл втриматися поруч з Макларенами, чи все ж боротиметься з Феррарі за місце на подіумі. Стабільність британця вражає і він виглядає темною конячкою в нинішньому чемпіонаті, особливо, коли два пілоти Макларен змагаються за чемпіонство, згадайте 2008 рік.

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Також цікаво розвивається боротьба за звання найкращого середняка сезону. В певний момент здалося, що команда Рейсінг Буллз виглядає сильніше за Ред Булл і взагалі може боротися за високі місця в першій десятці, як несподівано темп знайшли в Гаас. Не будемо забувати і подвиг П'єра Гаслі, який завіз Альпін у перші очки в Бахрейні, а ще ж є амбіційні Вільямс з двома досвідченними пілотами і лише Кік Заубер та Астон Мартін не особливо претендують на очкову зону в останніх гонках.

А ось Ред Булл, попри те, що перевершив молодшу команду все ж має чимало проблем. У ЗМІ вже розповсюджують інформацію, що австрійці пішли на компроміс та вирішили вкласти зусилля в болід цього року, а не сподіватися, що витрачені ресурси в машину 2026 року принесе легке чемпіонство. Зміна стратегії відбулась не просто так, обидва пілоти Ред Булл не те, що не борються за подіум, навіть третьою найшвидшою машиною "бики" наразі не є, а отже потрібні оновлення.

Шини, стратегії та погода в Бахрейні

Pirelli вирішили здивувати та вперше в цьому сезоні змінили конфігурацію гуми, у порівнянні з попереднім сезоном. Якщо перших чотирьох гонках ми бачили торішні конфігурації гуми, то на Гран-прі Саудівської Аравії італійці вирішили привезти м'якші шини: C3 - Hard, C4 - Medium та C5 - Soft.

Це було зроблено для покращення боротьби шляхом різноманітності стратегій, адже на жорсткій конфігурації гуми було б не виключено проведення одного піт-стопу для всіх, як було у 2024-му.

Pirelli

А ми зауважимо, що погода в Джидді обіцяє бути спекотною, які завжди. У неділю прогнозується максимум 34°C, у нічний час температура опуститься не нижче 30°C.

Букмекери вірять у Макларен

Тут доведеться повторюватися з тижня в тиждень. Експерти прогнозують перемогу Макларен. Ландо Норріс та Оскар Піастрі мають однакові шанси на перемогу в Джидді – на їх тріумф приймаються ставки з коефіцієнтом 2,25, хоча раніше британець завжди був фаворитом у цьому протистоянні.

Також експерти вважають, що перемога Джорджа Расселла ближча ніж була до цього, хоча британець все ще поступається Максу Ферстаппену. На перемогу нідерландця можна поставити з кефом 8,50, а британця – 9,50.

Далі йдуть пілоти Феррарі, де фаворитом традиційно є Шарль Леклер – 13,00, а ось у перемогу Льюїса Гамільтона вірять мало, адже ставки приймається з коефіцієнтом 29,00.

Прогноз Чемпіона

Етап у Саудівській Аравії може принести несподіванку, швидка вулична траса, спекотна погода та чимало боротьби на трасі.

Спробуємо тикнути пальцем в небо та поставити на те, що Джордж Расселл знову нічого не зробить на треку, однак виграє першу для себе гонку цього сезону.

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Саудівської Аравії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

П'ятниця, 18 квітня

16:30 – 17:30. Перша практика

20:00 – 21:00. Друга практика

Субота, 19 квітня

16:30 – 17:30. Третя практика

20:00 – 21:00. Кваліфікація

Неділя, 20 квітня

20:00. Гонка