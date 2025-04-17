Анчелотті визначився з майбутнім у Реалі

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті хоче продовжити роботу з командою.

Про це повідомляє іспанський журналіст Мігель Анхель Діас у соцмережі "Х".

Італієць налаштований зберегти свою посаду. Тільки у разі звільнення він готовий розглянути пропозицію очолити збірну Бразилії.

Раніше повідомлялось, що фахівець залишить команду після фінального матчу Кубку Іспанії проти Барселони.

Напередодні Реал вилетів із Ліги чемпіонів, програвши Арсеналу 1:5 за сумою двох матчів. Після гри сам Анчелотті натякнув на свій відхід наприкінці сезону.

Раніше повідомлялося про те, що Реал може очолити Юрген Клопп.

Анчелотті працює з Реалом з літа 2021 року, привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів у 2022 і 2024 роках. Раніше 65-річний італієць уже працював з мадридським клубом у 2013 – 2015 роках.