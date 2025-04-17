Серед учасників – чемпіони і призери ОІ: визначився розклад чемпіонату України з фехтування

З 19 по 22 квітня Київ прийматиме чемпіонат України з фехтування-2025. Другий рік поспіль змагання пройдуть у комплексному форматі й зберуть в одному місці представників всіх трьох видів зброї, які визначать найсильніших як в особистій, так і командній першості

Федерація фехтування України у прессрелізі опублікувала розклад змагань.

Розклад змагань:

19.04.2025 – особисті змагання, шпага (чоловіки), рапіра і шабля (жінки)

– особисті змагання, шпага (чоловіки), рапіра і шабля (жінки) 20.04.2025 – командні змагання, шпага (чоловіки), рапіра і шабля (жінки)

– командні змагання, шпага (чоловіки), рапіра і шабля (жінки) 21.04.2024 – особисті змагання, шпага (жінки), рапіра і шабля (чоловіки)

– особисті змагання, шпага (жінки), рапіра і шабля (чоловіки) 22.04.2025 – командні змагання, шпага (жінки), рапіра і шабля (чоловіки)

Загалом впродовж чотирьох днів учасники та учасниці змагань розіграють 12 комплектів медалей та боротимуться за очки в національний рейтинг, за яким формуватиметься склад команди на головні старти сезону: чемпіонат Європи (14-19 червня, Генуя) і чемпіонат світу (20-30 липня, Тбілісі).

У чемпіонаті України-2025 візьмуть участь олімпійські чемпіонки Парижа-2024 Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олена Кравацька, олімпійська чемпіонка Лондона-2012 Яна Шемякіна, бронзовий призер Олімпіади в Токіо-2020 Ігор Рейзлін, чемпіони Європейських ігор Джоан Фейбі Бежура та Андрій Ягодка, чинна віцечемпіонка Європи Дарія Миронюк та інші зірки українського фехтування.

Свою участь в урочистій церемонії відкриття чемпіонату, яка відбудеться 19 квітня о 14.30, підтвердили президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та директорка Департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан.