Лаціо переміг Ювентус у фіналі Суперкубка Італії

Римляни виграли трофей

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Суперкубка Італії римське Лаціо переграв туринський Ювентус.

Альберто вивів вперед Лаціо. Дибала наприкінці тайму зрівняв рахунок. У другому таймі Лаціо знову вийшов вперед. У компенсовані хвилини Катальді встановив остаточний рахунок зустірічі - 3:1. Римляни завоювали трофей.

Суперкубок. Фінал

22 грудня

Ювентус - Лаціо 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Альберто, 1:1 - 45 Дибала, 1:2 - 73 Лулич, 1:3 - 90+4 - Катальді

Раніше, Аталанта з Маліновським знищила Мілан у 17 турі Серії А.

Нагадаємо, Ювентус обіграв Сампдорію.