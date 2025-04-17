Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мав отримувати 6 тисяч фунтів на тиждень: екс-гравець Динамо – про перехід у Сандерленд

Руслан Травкін — 17 квітня 2025, 18:07
Мав отримувати 6 тисяч фунтів на тиждень: екс-гравець Динамо – про перехід у Сандерленд
Павло Шкапенко

Сьогодні сайт "Чемпіон" опублікував останнє інтерв'ю в житті ексгравця Динамо Павла Шкапенка, який помер у квітні 2023 року.

Павло розповідав, що міг перейти у Сандерленд, навіть домовився про особистий контракт, але на заваді стали дві причини.

Читайте також :
Фото "Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка

"Вже встиг обговорити умови особистого контракту – мав отримувати 6 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Нагадаю, в Англії зарплату щотижня виплачують.

Переходу перешкодили дві причини. По-перше, клуби не змогли домовитися про мою трансферну вартість.

Але головною, на мій погляд, була друга причина. Лобановський до того часу вже приїхав до Києва, готувався прийняти команду. Нібито він сказав керівництву клуба Шкапенка не продавати", – зізнавався Шкапенко.

Павло виступав за Динамо шість років (1992-1998). У Вищій лізі він забив 33 голи за 121 матч. За збірну України хавбек відіграв 10 поєдинків, голів не забивав. 

Динамо Київ Валерій Лобановський Сандерленд Павло Шкапенко

Динамо Київ

Від 10 до 60 тисяч доларів: екслегіонер Шахтаря розповів про преміальні в команді на початку нульових
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка
Думаю, що я все правильно роблю: Буяльський – про продовження контракту з Динамо
Динамо оголосило про продовження контракту з капітаном команди
Дирекція УПЛ затвердила розклад 27 туру

Останні новини