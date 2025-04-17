Мав отримувати 6 тисяч фунтів на тиждень: екс-гравець Динамо – про перехід у Сандерленд

Сьогодні сайт "Чемпіон" опублікував останнє інтерв'ю в житті ексгравця Динамо Павла Шкапенка, який помер у квітні 2023 року.

Павло розповідав, що міг перейти у Сандерленд, навіть домовився про особистий контракт, але на заваді стали дві причини.

"Вже встиг обговорити умови особистого контракту – мав отримувати 6 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Нагадаю, в Англії зарплату щотижня виплачують. Переходу перешкодили дві причини. По-перше, клуби не змогли домовитися про мою трансферну вартість. Але головною, на мій погляд, була друга причина. Лобановський до того часу вже приїхав до Києва, готувався прийняти команду. Нібито він сказав керівництву клуба Шкапенка не продавати", – зізнавався Шкапенко.

Павло виступав за Динамо шість років (1992-1998). У Вищій лізі він забив 33 голи за 121 матч. За збірну України хавбек відіграв 10 поєдинків, голів не забивав.