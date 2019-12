Колишній тренер Наполі Карло Анчелотті очолив ліверпульський Евертон.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода підписана на чотири з половиною роки.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R