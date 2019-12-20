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Артета – новий головний тренер Арсенала

Сьогодні 16:50 222 0
Арсенал визначився із новим головним тренером
Артета – новий головний тренер Арсенала
#Артета, #Арсенал

Джерело - football24.ua.

Новим головним тренером Арсенала став асистент наставника Манчестер Сіті Мікель Артета.

Про це повідомляє прес-служба лондонського клубу.

Контракт із іспанським спеціалістом розрахований до літа 2023 року.

Артета приєднається до Арсеналу у неділю. З 2016 Мікель працював у тренерському штабі Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. За неофіційною інформацією, "каноніри" заплатять компенсацію у розмірі 2 млн фунтів.

Нагадаємо, у Китаї заборонили згадувати Арсенал.

Раніше, Манчестер Сіті розгромив Арсенал у 17 турі АПЛ.

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