Вирішальний гол забив Фламінго: огляд матчу ПСВ – Ювентус

У середу, 19 лютого, у матчі-відповіді раунду плейоф Ліги чемпіонів УЄФА ПСВ вибив із турніру туринський Ювентус.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь нідерландського клубу.

Огляд матчу:

ПСВ – Ювентус 3:1 (0:0, 2:1, 1:0 в екстра-таймах)(перший матч 1:2)

Голи: 1:0 – 53 Перішич, 1:1 – 63 Веа, 2:1 – 74 Сайбарі, 3:1 – 98 Фламінго

Здавалося, що один із найкращих клубів Серії А зуміє втримати перевагу, здобуту в першій грі.

Перший тайм не приніс лиха, але з початком другого господарі додали швидкості, що дозволило забити хорватському ветерану Івану Перішичу.

"Стара синьйора" через 10 хвилин відновила паритет, проте Сайбарі подарував господарям додатковий час.

Клуб із Ейндховена награв на перемогу в основний час, а гол від Раяна Фламінго подарував тріумф і в протистоянні.

Нагадаємо, суперником ПСВ у наступній стадії буде Інтер або Арсенал. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться вже в п'ятницю, 21 лютого, о 13:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн церемонії.

Зазначимо, що матчі 1/8 заплановані на 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали на 8-9 та 15-16 квітня, півфінали 29-30 квітня та 6-7 травня, а фінал має відбутися 31 травня в Мюнхені.