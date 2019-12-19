Ібрагімович хоче попрацювати з Анчелотті в Евертоні

Джерело - football.ua.
Досвідчений нападник Златан Ібрагімович зацікавлений знову попрацювати під керівництвом екс-наставника Наполі Карло Анчелотті.
Про це повідомляє The Telegraph.
Італійський фахівець в найближчому майбутньому може очолити Евертон, тому Златан хотів би перебратися слідом за тренером на Гудісон Парк.
Нагадаємо, що Ібрагімович виступав під керівництвом Карло Анчелотті в ПСЖ.
Раніше повідомлялося, що Анчелотті узгодив контракт з клубом АПЛ.
Нагадаємо, Анчелотті звільнили з посади головного тренера Наполі.