Ібрагімович хоче попрацювати з Анчелотті в Евертоні

Анчелотті найближчим часом має очолити Евертон

Досвідчений нападник Златан Ібрагімович зацікавлений знову попрацювати під керівництвом екс-наставника Наполі Карло Анчелотті.

Про це повідомляє The Telegraph.

Італійський фахівець в найближчому майбутньому може очолити Евертон, тому Златан хотів би перебратися слідом за тренером на Гудісон Парк.

Нагадаємо, що Ібрагімович виступав під керівництвом Карло Анчелотті в ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті узгодив контракт з клубом АПЛ.

Нагадаємо, Анчелотті звільнили з посади головного тренера Наполі.