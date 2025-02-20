Захисник збірної України розповів, що очікує від матчу зі Словенією

Плеймейкер збірної України Віталій Зотов розповів, що очікує від матчу зі Словенією у матчі відбору на Євробаскет-2025.

Слова баскетболіста наводить пресслужба Федерації баскетболу України.

"Я відчуваю себе добре, адже отримую хвилини в своєму клубі, тож знаходжусь у гарній фізичній формі перед цими матчами.

Всі добре знають Айнарса Багатскіса, він добре знає гравців, адже ми багато років працювали в збірній. Не секрет, що у нас буде більше свободи на майданчику. Зараз ми вивчаємо комбінації, але більшість із них ми вже грали раніше, тому ці сети не нові для нас. По захисту також немає нічого складного, ми знаємо захист, який любить грати Айнарс.



У словенців буде багато змін у порівнянні з першим матчем, там лише пару гравців з основного складу. Але це не наша справа, ми маємо дивитися на свою гру, все залежатиме від цього. Всі розуміють, що нам зараз потрібна перемога і не важливо проти кого ми граємо.

Атмосфера в збірній, як завжди, дуже гарна, всі хлопці завжди хочуть приїхати та допомогти команді. Чим важливіші ігри попереду, тим цікавіше буде грати. Так, у декількох гравців були травми, але зараз всі готові — готуємось до матчів.



Відсутність Ковляра? Я завжди готовий грати і зараз, як я вже сказав, у хорошій формі, зможу допомогти команді і буду корисним на майданчику", – сказав Зотов.