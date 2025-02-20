Олімпійський чемпіон урятував людей від повені в Ботсвані
Чемпіон Олімпійських ігор 2024 з бігу на 200 метрів Леціле Тебого допоміг людям, які потрапили у лихо через повінь у столиці Ботсвани, Ґабороне.
Про це повідомляє Runningmagazine.ca.
21-річного атлета помітили на вулицях міста, коли він маневрував своєю вантажівкою сильно затопленими вулицями, щоб рятувати водіїв, які застряли через сильне підтоплення.
Нещодавні сильні дощі в столиці призвели до катастрофічної повені, яка призвела до пошкодження житлових будинків та інфраструктури та перекриття багатьох великих доріг. Небезпечні умови також призвели до закриття шкіл.
Тебого став легендою Ботсвани в серпні після того, як виграв першу в історії країни золоту олімпійську медаль під час свого дебютного олімпійського виступу в Парижі.
Президент Ботсвани Мокгвітсі Масісі оголосив цей день державним святом, щоб відзначити досягнення Тебого. Пізніше того ж місяця спортсмен зустрівся з Папою Франциском.