Олімпійський чемпіон урятував людей від повені в Ботсвані

Чемпіон Олімпійських ігор 2024 з бігу на 200 метрів Леціле Тебого допоміг людям, які потрапили у лихо через повінь у столиці Ботсвани, Ґабороне.

Про це повідомляє Runningmagazine.ca.

21-річного атлета помітили на вулицях міста, коли він маневрував своєю вантажівкою сильно затопленими вулицями, щоб рятувати водіїв, які застряли через сильне підтоплення.

Нещодавні сильні дощі в столиці призвели до катастрофічної повені, яка призвела до пошкодження житлових будинків та інфраструктури та перекриття багатьох великих доріг. Небезпечні умови також призвели до закриття шкіл.

Тебого став легендою Ботсвани в серпні після того, як виграв першу в історії країни золоту олімпійську медаль під час свого дебютного олімпійського виступу в Парижі.

Президент Ботсвани Мокгвітсі Масісі оголосив цей день державним святом, щоб відзначити досягнення Тебого. Пізніше того ж місяця спортсмен зустрівся з Папою Франциском.