Диво-сім'я Джуда Беллінгема: батько забив 700 голів, мама возить на тренування, брат грає за Англію U21

За успіхом Джуда Беллінгема на футбольному полі стоїть його сім'я, що досі контролює всі аспекти життя суперзірки.

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Геній Нон-ліг

Ви ж в курсі, що таке Нон-ліг?

Але це й є Англія – її дух та суть.

Професійних дивізіонів тут чотири – АПЛ, Чемпіоншип, Ліга 1 та Ліга 2. За ними йдуть ще два напівпрофесійні чемпіонати – так звані Конференції. Ну, а те, що нижче – оце і є Нон-Ліг.

Не варто їх знецінювати – колись тут ганяв Джеймі Варді, наприклад.

Загалом же вчителі, дантисти, монтажники й бармени – усі бажаючі можуть влаштуватися на цьому рівні і грати, якщо дозволяє здоров'я.

І от саме тут Марк Беллінгем з 1994-го по 2017-й забив понад 700 голів.

"Чесно кажучи, я не знаю, як він це робив, – каже Джейсон Кедден, що був менеджером Лімінгтона, де Беллінгем наколотив 48 голів у 2009-му. – Після свистка Марк біг з поля, стрибав у душ, тоді сідав у машину і о 22:00 починав свою поліцейську зміну".

"Марк, мабуть, найрезультативніший бомбардир, з яким я працював у Нон-ліг. Я грав із фантастичними фінішерами, але співвідношення м'ячів Марка, його чуття в штрафному – до нього ніхто не наблизиться. Він був феноменальним", – зізнавався ексвінгер Абердина, Стока й Вест Брома Гаррі Геккет.

Кого не спитай – усі кажуть, що батько Джуда мав талант грати серед профі, але мріяв бути саме поліцейським.

Ним і став – сержантом у Вест-Мідлендс.

"Якось ми грали вдома з Кворном, і один з їхніх гравців отримав подвійний перелом. Ну, знаєте, коли нога в іншу сторону вивернута, – пригадував ексбек Суонсі Джон Форд. – І тоді Марк з напарником Річардом Дрюеттом не просто надали першу допомогу, а зробили це так, що парамедики надякуватись не могли".

Це завдяки батьку Джуд побував у відділку поліції, через кілька днів після народження – його мама Деніз зайшла до чоловіка; їх гучно вітали, надарували всього.

Авжеж, він ходив до старого і на матчі теж:

"Я усвідомлював, що це не АПЛ, але атмосфера ігор і те, як тато грав, закохали мене у футбол".

При тому як футболісти вони кардинально різні: якщо Марк був форвардом типажу Індзагі, то Джуд – феномен, що покриває ледь не все поле.

Челтнемський фестиваль

Кажуть, він дуже рано став виділятися серед однолітків.

Челсі зацікавився Джудом, коли йому було 12, і за наступні 4 сезони 25 різних скаутів зробили для синіх 62 звіти про його гру.

Ман Сіті, Ман Юнайтед, Ліверпуль, Тоттенгем, Арсенал не відставали. Навіть скаут заштатного Бордо дивився Беллінгема восени 2019-го, коли той лише у 16 років керував півзахистом Бірмінгема.

"Було неймовірно бачити такий рівень особистості у 16-річного", – йшлося в звіті. Він грає зі зрілістю, що перевершує його роки, і я твердо вірю, що якби ви відвідали цей матч без будь-яких попередніх знань, ви б визнали Джуда одним із найдосвідченіших на полі".

Бірмінгем тоді виступав у Чемпіоншипі, і Джуд забив в першому ж домашньому матчі Стоку.

А через два тижні повторив те саме – тільки красивіше.

Тренер Пеп Клотет, що подарував йому дебют, зізнається, що очам не вірив:

"Здавалося, ніби він чекав цього вже багато років. Я погано знав Джуда і спочатку хвилювався, чи він не злякається тиску, чи не втратить впевненість. Але все було навпаки. Вже у 16 років він не жив емоціями. Він відпрацьовував щось, а коли не виходило – повторював, поки не вийде. Жодних сумнівів у собі".

Ох і полювання тоді відкрилося на бірмінгемського вундеркінда, що грав... власне, а кого він грав?

Джуд міг бути хвилерізом, допомагаючи обороні. Міг грати бокс-ту-бокса, підтримуючи динаміку на обох кінцях поля. Міг навіть бути "десяткою" і атакувати ворота. Так і виник його перший номер: 22 – це 10+8+4.

Ну, і вже в березні 2020-го, коли Бірмінгем поїхав усім складом на Челтнемський фестиваль, Джуда раптом не виявилося в автобусі. Це було так несхоже на педантичного сина поліцейського, що тренери вирішили зателефонувати.

Знаєте, де він був?

На Олд Траффорд.

"Джуд розповів потім, що сталося, – згадує воротар синіх тих років Лі Кемп. – У Манчестері його особисто зустрічали і переконували приєднатися до клубу Фергюсон, Кантона, Робсон і Сульшер. Вони розгорнули усю свою зброю за раз".

Той фестиваль, до слова, призвів до різкого збільшення хворих ковідом і став черговим цвяхом у домовину політичних перспектив Бориса Джонсона, що був тоді прем'єром.

Ну, а МЮ фокус не допоміг. Джуд відмовився.

Як і Ліверпулю його наступна спроба – Беллінгем навіть не приїхав, сказавши, що має тренування.

Ніхто з суперклубів ще не знав, що за підлітка усе вже вирішили його батьки.

Jude Bellingham has started 15 of Birmingham's 23 games this season 👏



He's been scouted by Man United, Bayern Munich and more 👀



And he doesn't turn 17 until June 🤯pic.twitter.com/iEK5eSo0xu — GOAL (@goal) December 23, 2019

Виведений номер

У 16 років Беллінгем грав за Бірмінгем за зарплату гравця академії – 145 фунтів на тиждень.

Теоретично він міг приєднатися у 17 до будь-якого клубу за компенсацію, розмір якої мав би вирішити суд. Як правило, мова йшла про десятки тисяч фунтів.

Власне, саме цього добивалися Ліверпуль, МЮ та інші.

Але батько Джуда, полісмен Марк, не бажав ганьбитися, тож Джуд залишився, дочекався 17 років і підписав з Бірмінгемом професійний контракт, давши рідному клубу заробити.

Боруссія Дортмунд заплатила за Беллінгема 25 млн фунтів – найбільша сума, яку коли-небудь викладали за такого молодого хлопця.

І головне, що він вже був готовим ментально, технічно й фізично.

В дебютному сезоні Джуд за підбираннями, виносами й блоками перевершив бувалого Девіда Девіса, якого посадив у запас, а коли таргетмен Александр Митрович із Фулгема вирішив "шмаркача" провчити, то отримав у лоба.

"Знаєш, я остаточно все зрозумів у матчі з Лідсом. Я тоді на заміні був і бачив гол, який він забив, – пригадує Кемп. - Його дотик, його фініш, спокій. Це було уособлення цього. Лідс навіть не міг подумати, що у нього там є шанс. Будь-який інший гравець міг би втратити його, але він зробив так, щоб це виглядало дуже легко. І тоді я подумав: "Ого, це на рівень вище".

Його останнім матчем за синіх стала гра з Дербі 22 липня 2020-го. Бірмінгем програв її 1:3, а Джуд, що дуже старався, розплакався і пообіцяв одного дня повернутися.

Повіримо?

Ну, а в 2020-му так вирішили батьки – мовляв, в Німеччині тихіше, і там буде легше рости.

Марк залишився в Бірмінгемі патрулювати вулиці і виховувати молодшого сина, Джоба. Деніз же звільнилася з поста HR у приватній компанії, аби поїхати зі старшим і облаштувати йому побут.

Тим часом Бірмінгем за вірність сім'ї Беллінгемів наважився назавжди вилучити з обігу його 22-й номер.

"У Вест Гемі вилучали 6-й номер Боббі Мура, а в Аяксі – 14-й Йохана Кройфа. Було багато глузувань, я й сам сміявся, бо це було надто драматично. Але зараз вже нікому не смішно", – каже Кемп.

А ще додає – футболки Джуда стали чималою статтею його витрат, бо старший син помішаний на Беллінгемі, і до всього швидко росте.

"Але це приємні турботи. Джуд був тут під час відпустки, приходив на тренування і подарував моєму малому свою футболку Бірмінгема з автографом. Він дуже добре поставився до дітей. Прекрасна особистість".

Мама, шніцель і пиво

Тим часом у Дортмунді спортдир Себастьян Кель визнавав:

"Ну, знаєте, побачити талант Беллінгема було нескладно. Наша перевага в тому, що ми даємо таким гравцям чітку перспективу – Джуду, Голанду, Санчо".

Як же вони його оберігали! Коли чартер з Беллінгемом прибув до Німеччини, його зустріли чотири однакові автівки, що роз'їхалися в різних напрямках, лишивши папараці ні з чим.

"У нас такий клуб, а він такий гравець... словом, ми не сприймали його як молодого гравця, а лише як дуже важливого", – каже Кель.

Джио Рейна став його найкращим другом в команді, а вже після першого сезону, де Беллінгем грав глибокого опорника, його призначили третім капітаном після легенд Марко Ройса й Матса Гуммельса.

Авжеж, це все його недитячий менталітет.

Беллінгем бореться до кінця, не сприймає поразки, але й досить холоднокровний, щоб першим підтримати Гаррі Кейна, коли той не забив пенальті у півфіналі з Францією.

Якось уболівальник кинув у нього стакан пива. Джуд впіймав, випив ковток і кинув – жест дорослого дядька, але англієць потім зізнавався, що тоді вперше спробував алкоголь. Він залишався підлітком, але із вродженим інстинктом, як поводитися в складних ситуаціях.

18-year-old Jude Bellingham had his first beer today...



What a catch! 🍺😅



(via dondrup/IG) pic.twitter.com/XAoSRTyHO7 — ESPN FC (@ESPNFC) September 11, 2021

Це ніби роздвоєння особистості. На полі він ветеран – El Jefe, як кажуть в Мадриді. Поза полем – все ще безпорадна дитина, що не вміє посмажити яєчню, випрати костюм чи заплатити комуналку. Весь побут Джуда – на його матері:

"Її роль величезна. Я думаю, вона навіть більша, ніж у всіх моїх тренерів і менеджерів".

У Німеччині він вчив мову і досяг деяких успіхів, хоча й не говорив вільно. Підсів на місцеву кухню і, кажуть, навіть в Мадриді часто замовляє шніцель.

Разом з Голандом та Санчо вони також виграли Кубок Німеччини-2021 – не бозна-що, але для вічно другого Дортмунда це було свято.

Ну, і ще з першого дня на "Вестфаленштадіоні" Беллінгем не соромився запитувати – чи не прийшли, бува, по ньому пропозиції? Боруссію він бачив лише як трамплін, і коли партнери не дотягували, як Ніко Шульц, то Беллінгем зривався і кричав так, ніби це він тренер.

Не всім це подобалося. Bild писала, що в роздягальні "Джмелів" видихнули з полегшенням, коли Джуд пішов.

Разом з тим, у його останньому сезоні Боруссія була 2-ю в Бундеслізі, а з відходом Беллінгема скотилася на 5-те місце.

Топтренери це все бачили, тож битва була ще та. Жузеп Гвардіола, приміром, обіцяв продати Гюндогана й Бернарду Сілву, аби звільнити Джуду місце дії в центрі поля. Клопп, ще раз МЮ – всі були там.

Ну, але Реал – то є Реал.

Та й Боруссія досі пишається собою – 103-мільйонний Беллінгем став ще одним знаком якості її підготовки.

"Після фіналу ЛЧ він визнав, що ми грали краще протягом довгого часу, – каже Кель. – Це показує, що він був і лишається чесною людиною. Звісно, я привітав його з перемогою".

Усе в сім'ю

А ще Джуда палко вітали мама, батько й брат.

Вони часті гості на його матчах, і Деніз майже завжди виступає фотографом.

Її менший, Джоб, вже вимахав до 191 см. Грає на тій же позиції, що й брат, але з більшим акцентом на оборону. В Сандерленді він вже другий сезон незамінний і викликається до Англії U21.

У себе на YouTube-каналі Джуд розповідав кумедне:

"Пам'ятаю, Джоб зробив дубль, і ми дивилися в Реалі той матч. Анчелотті тоді сказав: "Б...ть, ми привезли не того. Мені треба цей". Я перепитав, а де він буде грати? І Карло відповів: "На твоєму місці". Добре, що він потім засміявся".

Джоб у відповідь не цурається тролити брата – мовляв, ти навчишся нарешті готувати їсти і відпустиш маму додому чи ні?

Така-от в них сімейка.

Ну, а головний, Марк, веде фінансові справи синів. У 2022-му він звільнився з поліції і зайнявся лише цим – тому-то в братів нема агента.

"Марк готовий вас вислухати, але потім розповість вам, як усе відбудеться, – посміхається техдир одного з клубів АПЛ, але й визнає, що у Беллінгема-старшого виходить дуже добре. – Завдяки Марку Джуд отримав два чудових місця для навчання, а коли здавалося, що він стає занадто великим для Дортмунда, він перейшов у найбільший клуб у світі".

🗣️ Jude Bellingham: “My father always wore a Real Madrid shirt at home, with the ‘Zidane 5’ on the back. It's funny, because in a way, it has come full circle. Now that I'm wearing the 5.” @MovistarFutbol pic.twitter.com/wDI5xZEAY1 — JBZ fan (@JBellinghamZone) May 6, 2024

Ще один клопіт Марка – переговори з особистими спонсорами Джуда, що увійде до ТОП-10 за рекламними доходами, коли Мессі з Роналду нарешті закінчать. Зараз у його пакеті Adidas, SKIMS, Louis Vuitton, McDonald's, Lucozade.

Батьки слідкують, щоб Джуд не став Бейлом – він вже вільно говорить іспанською, бо вони найняли вчителів заздалегідь.

У нього нема проблем з особистим життям, як у Мбаппе, бо воно за сімома замками, і всі ключі у матері, що досі возить Джуда на тренування.

Джуд може зірватися, як-от недавно з Осасуною, проте вже скоро він публічно вибачається перед командою, бо так правильно.

Ну, і ще такі "дрібниці", як золотий дубль у першому ж сезоні в Мадриді, Трофей Копа-2023, приз найкращому гравцеві Ла Ліги-2023/24, фінал Євро-2024, на якому він врятував команду на останніх хвилинах ударом через себе...

Мало в кого з футболістів на кожному важливому етапі родина була поруч, але в Джуда це саме так.

Можна сказати, він щасливчик.