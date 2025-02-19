Треш у матчі з росіянином: на тенісному турнірі у Конго відбулася стрілянина

Шокуючий інцидент стався під час матчів турніру ATP Challenger у Браззавілі, Конго.

Прямо під час ігор неподалік від арени пролунали постріли, через що організатори були змушені тимчасово призупинити матчі.

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На момент стрілянини на корті перебували нідерландець Ден Ауден та росіянин Іван Денісов.

Попри небезпечну ситуацію, турнір продовжився, а учасники змушені були повернутися до гри в екстремальних умовах.

Зазначимо, що матч між Ауденом та Денісовим завершився перемогою нідерландця з рахунком 0:2 (1:6, 3:6).

Нагадаємо, у понеділок асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила власний рейтинг. Єдина зміна відбулася в середині першої десятки, де "нейтральний" Даніїл Медвєдєв відіграв дві позиції, а Алекс де Мінор їх втратив.

В свою чергу перша ракетка України Олександр Овчаренко після стрімкого підйому минулого тижня втратив одну позицію.