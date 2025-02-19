Треш у матчі з росіянином: на тенісному турнірі у Конго відбулася стрілянина
Шокуючий інцидент стався під час матчів турніру ATP Challenger у Браззавілі, Конго.
Прямо під час ігор неподалік від арени пролунали постріли, через що організатори були змушені тимчасово призупинити матчі.
На момент стрілянини на корті перебували нідерландець Ден Ауден та росіянин Іван Денісов.
Попри небезпечну ситуацію, турнір продовжився, а учасники змушені були повернутися до гри в екстремальних умовах.
Зазначимо, що матч між Ауденом та Денісовим завершився перемогою нідерландця з рахунком 0:2 (1:6, 3:6).
Нагадаємо, у понеділок асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила власний рейтинг. Єдина зміна відбулася в середині першої десятки, де "нейтральний" Даніїл Медвєдєв відіграв дві позиції, а Алекс де Мінор їх втратив.
В свою чергу перша ракетка України Олександр Овчаренко після стрімкого підйому минулого тижня втратив одну позицію.