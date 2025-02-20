Легендарний Атлас схвально відгукнувся про кривдника Берінчика

Легендарний тренер Тедді Атлас вважає, що новий чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією WBO Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) після перемоги над Денисом Берінчиком (19-1, 9 КО) готовий до бою з Джервонтою Девісом (30-0, 28 КО)

Про це фахівець сказав для SecondsOut.

"Я думаю, що Кейшон уже готовий до будь-якого суперника. Можливо, навіть до Джервонти. Я поважаю "Танка", думаю, що він один із п'яти найкращих бійців незалежно від вагової категорії. У хлопця повний комплект, він може зробити в рингу все, що завгодно, але думаю, що Кейшон готовий до цього. Насправді це найвищий комплімент для Кейшона, бо я говорю, що він готовий до бою з Джервонтою. Я не говорю зараз, виграє він чи програє. Зараз він просто на тому рівні, що може битися з будь-яким із топових хлопців", – сказав Атлас.

Зазначимо, що 25-річний американець переміг українця нокаутом у четвертому раунді. Сам Кейшон зазначив, що готовий до поєдинку проти Джервонти.

Наступний поєдинок Джервонта проведе 1 березня в "Barclays Center" у Брукліні. Його суперником буде володар титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламонт Роуч (25-1-1, 10 КО).