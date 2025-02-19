Гвоздик дав прогноз на реванш Бетербієв – Бівол

Український боксер Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) вважає, що в реванші між Артуром Бетербієвим (21-0, 20 КО) та Дмитром Біволом (23-1, 13 КО) шанси боксерів рівні.

Про це він сказав у коментарі для Сornerman Boxing.

"У першому бою трохи кращим був Бетербієв, але після поєдинку я вважав, що переміг Бівол. Тепер багато залежить від стану Артура. Йому вже 40 років. Якщо його організм не зможе показати ту форму, в якій він був раніше, то більше шансів матиме Дмитро. Я б оцінював їхні шанси 50 на 50. Але великий вплив матиме стан Бетербієва", – заявив екс-чемпіон світу.

У жовтні 2019 року Гвоздик провів бій проти Бетербієва. Росіянин із канадським паспортом переміг нокаутом у 10-му раунді.

Нагадаємо, перший бій пройшов 13 жовтня. Бетербієв здобув перемогу рішенням суддів 115:113, 116:112, 114:114. Реванш пройде 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді