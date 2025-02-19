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Носили на руках: реакція штабу збірної України на 5-те місце Джими

Руслан Травкін — 19 лютого 2025, 06:12
Носили на руках: реакція штабу збірної України на 5-те місце Джими
Юлія Джима
Getty images

На чемпіонаті світу 2025 року з біатлону у швейцарському Ленцерхайді Юлія Джима стала п'ятою в індивідуальній гоннці. 

Пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів опублікувала реакцію Юлії та української команди на цей результат.

"Подивіться, хто вона – вона продовжує світ перевертати", – вказано в публікації. 

У коментарі після гонки Джима відзначила, що лише недавно вилікувалася від захворювання, тому п'яте місце – це хороший результат.

Юлія пройшла дистанцію без жодного промаху, закривши всі 20 мішеней. Також "чисто відстрілялася" Христина Дмитренко, яка фінішувала 11-ю. 

П’яте місце стало для Джими найкращим результатом у кар’єрі в особистих гонках на чемпіонатах світу. До цього її найкращою позицією було 6-те місце у масстарті на ЧС-2017.

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Чоловіча індивідуальна гонка відбудеться у середу, 19 лютого, о 16:05 за київським часом. Це найдовша гонка у програмі чемпіонату світу: біатлоністи долатимуть дистанцію 20 кілометрів.

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