Бетербієв розповів, що очікує від реваншу з Біволом

Абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) розповів, що очікує від бою з Дмитро Біволом (23-1, 13 КО). Він очікує, що у реванші не допустить тих помилок, які були в першому поєдинку.

Його слова цитує SkySports.

"Я ніколи не заглядаю у майбутнє. Можливо, у суботу буде найкращий мій виступ у кар'єрі, хто знає? Подивимося. Люди можуть говорити будь-що, мені все одно. Моє завдання – виступити краще, ніж минулого разу. Ми повинні були вчитися, беручи до уваги помилки, допущені у першому бою. Подивимося, що станеться цього разу. Незабаром побачимось", – сказав Бетербієв.

Нагадаємо, перший бій пройшов 13 жовтня. Бетербієв здобув перемогу рішенням суддів 115:113, 116:112, 114:114. Реванш пройде 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді