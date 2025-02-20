Один із матчів першого тижня НФЛ-2025 пройде в Сан-Паулу

Один із матчів першого тижня Національної футбольної ліги сезону-2025 пройде в Сан-Паулу, Бразилія, на "Корінтіанс-Арені". Однією з команд буде Лос-Анджелес Чарджерс – інша визначиться пізніше.

Про це повідомила пресслужба Чарджерс та НФЛ.

Сезон стартує 4 вересня. Гра в Бразилії відбудеться 5 вересня.

У вересні минулого року на "Корінтіанс Арені" Філадельфія Іглз перемогла Грін Бей Пекерс. На поєдинок прийшло 47 236 вболівальників. Стадіон вміщує 48 905 фанатів.

Зазначимо, що зустріч Іглз і Пекерс була не лише першою на території Бразилії, а й першою для Південної Америки загалом.

"П ісля успішної та пам’ятної першої гри в Бразилії в 2024 році ми раді підтвердити повернення ліги в Сан-Паулу з Лос-Анджелес Чарджерс в якості призначеної команди", – цитує BBC слова Луїса Мартінеса, генерального менеджера НФЛ Бразилії.

Touchdown Chargers, Touchdown, Corinthians. Bem-vindos à Arena! 🏈🇧🇷



Touchdown Chargers, Touchdown, Corinthians. Welcome to our Arena! 🏈🇧🇷 pic.twitter.com/ubrg4foW4N — Corinthians (@Corinthians) February 19, 2025

NFL DE VOLTA AO BRASIL EM 2025. 🏈🇧🇷



Justin Herbert e os Chargers vão trazer a tempestade de futebol americano para a Arena Corinthians em setembro! ⚡@chargers | @NFL | @Corinthians pic.twitter.com/Y6suboRme0 — NFL Brasil (@NFLBrasil) February 19, 2025

Ігри НФЛ регулярно відбуваються в інших країнах та континентах. З 2007 один чи кілька поєдинків регулярного чемпіонату приймає Лондон. Також ігри проходили у Мексиці та Німеччині.

Також відомо, що по одному матчу сезону-2025 прийме Мадрид (однією з команд буде Маямі Долфінз) і Дублін (точно зіграє Піттсбург Стіллерз). Гра в Іспанії відбудеться на "Сантьяго Бернабеу", а в столиці Ірландії подію прийме "Кроук Парк".

НФЛ збирається у сезоні-2026 провести одну гру в Австралії.

Нагадаємо, сезон НФЛ-2024 завершився Супербоулом LIX, в якому зійшлися Канзас-Сіті Чіфс та Філадельфія Іглз. "Орли" були андердогом дуелі, але це не завадило їм виграти з рахунком 40:22.