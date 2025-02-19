Семиразовий чемпіон світу знявся з престижного турніру в Китаї

Ронні О'Салліван знявся з турніру World Open (Юшай, Китай), який пройде з 23 лютого по 1 березня. Він зробив це через "медичні причини".

Про це повідомляє Eurosport.com.

Цієї неділі О'Салліван мав зустрітися зі Стюартом Керрінгтоном у першому раунді.

49-річний гравець переживає важкий період. Англієць пропускає черговий турнір після того, як він провів неоднозначну Лігу чемпіонів зі снукеру.

Після неї Ронні мав взяти участь у Мастерсі, проте й там він знявся з турніру трохи більше, ніж за день до запланованого поєдинку з Джоном Хіггінсом.

Пізніше О'Салліван назвав своє рішення відмовитися від участі в Мастерсі "нічним кошмаром", додавши, що він "розгубився" під час підготовки.

Нещодавно, Ронні знявся з турніру Welsh Open менш ніж за чотири години до запланованого повернення в снукер.