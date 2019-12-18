Шовковський: Динамо – команда середнього рівня, а Шахтар рівнем вище

Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський згоден зі словами Олександра Хацкевича, що нині Динамо - це команда середнього рівня.

Про це він заявив в ефірі Вацко Live.

"Хто такий тренер Олександр Шовковський і хто такий тренер Олексій Михайличенко? Це починаюча одиниця, яка нічого не досягла, і людина, який здобував багато перемог. Порівнювати некоректно. Функціонально команда готова. Вболівальники завжди будуть вимагати результат, тим більше від Динамо.

Я згоден зі словами Олександра Хацкевича, нині Динамо - це команда середнього рівня. Топ-клуб - це команда, яка постійно грає в Лізі чемпіонів і виходить з групи.

Шахтар нині вище рівнем, ніж Динамо. У рамках чемпіонату України і Динамо, і Шахтар - ТОП-клуби. В рамках світового, європейського футболу - я б все одно поставив Шахтар вище Динамо", - сказав Шовковський.