 Маліновський: У Аталанти було більше моментів, ніж у Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновський: У Аталанти було більше моментів, ніж у Шахтаря

Сьогодні 09:03 914 0
Руслан Маліновський прокоментував матч із Шахтарем у Лізі чемпіонів
Маліновський: У Аталанти було більше моментів, ніж у Шахтаря
#Маліновський, #Аталанта

Джерело - sport.ua.

Аталанта заслуговувала на перемогу у матчі із Шахтарем.

Про це розповів український півзахисник Руслан Маліновський.

"У першому таймі важкувато було. Компактно грав Шахтар. Через середину не проходили жодні моменти. У другому таймі тренер сказав мені, щоб я йшов розминатися, а потім велів йти на поле. Тренер сказав мені грати на своїй позиції. При обороні опускатися нижче, а при атаці грати вище.

Не знаю, яка у Шахтаря була установка. У них були моменти в першому таймі, навіть у нас стільки не було. Але, якщо брати матч в цілому, то моментів у нас було більше.

Ейфорія? Так, звичайно, всі радіють, всі задоволені. Це історичний момент. Багато наших футболістів в перший раз грали в Лізі чемпіонів, я в тому числі. Всі дуже щасливі і задоволені", - розповів Маліновський.

Нагадаємо, Шахтар зганьбився у матчі з Аталантою і залишив Лігу чемпіонів.

 

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