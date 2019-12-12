Маліновський: У Аталанти було більше моментів, ніж у Шахтаря

Аталанта заслуговувала на перемогу у матчі із Шахтарем.

Про це розповів український півзахисник Руслан Маліновський.

"У першому таймі важкувато було. Компактно грав Шахтар. Через середину не проходили жодні моменти. У другому таймі тренер сказав мені, щоб я йшов розминатися, а потім велів йти на поле. Тренер сказав мені грати на своїй позиції. При обороні опускатися нижче, а при атаці грати вище.

Не знаю, яка у Шахтаря була установка. У них були моменти в першому таймі, навіть у нас стільки не було. Але, якщо брати матч в цілому, то моментів у нас було більше.

Ейфорія? Так, звичайно, всі радіють, всі задоволені. Це історичний момент. Багато наших футболістів в перший раз грали в Лізі чемпіонів, я в тому числі. Всі дуже щасливі і задоволені", - розповів Маліновський.