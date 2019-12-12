Аталанта встановила унікальний рекорд в Лізі чемпіонів

Аталанта у дебютному сезоні Ліги чемпіонів вже потрапила в історію турніру.

Джерело - Чемпіон.

Здолавши Шахтар (3:0), Аталанта вже у дебютному сезоні ЛЧ зуміла пробитись в плей-оф турніру.

Таким чином, італійський клуб став першою командою в історії Ліги чемпіонів, яка програла стартові три поєдинки групового етапу, і змогла пробитись у плей-оф турніру

В сезоні 2002/03 подібне вдалося Ньюкаслу, але "сороки" вийшли у другий груповий турнір, а не до стадії "на виліт".

Нагадаємо, підопічні Гасперіні поступились загребському Динамо (0:4), Шахтарю (1:2) та Манчестер Сіті (1:5).

За підсумками групового етапу ЛЧ Шахтар посів третє місце та зіграє весною у Лізі Європи.