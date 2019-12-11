Шахтар U-19 поступився Аталанті у Юнацькій лізі УЄФА

Джерело - Чемпіон.
Молодіжна команда Шахтаря поступилася одноліткам з Аталанти у матчі Юнацької ліги УЄФА.
Дублем у складі Аталанти відзначився нападник Роберто Пікколі. "Гірники" відповіли голом Артема Бондаренка із одинадцятиметрового.
Шахтар фінішував останнім у Групі С, набравши два бали. Молодіжна команда не виграли жодного матчу: двічі зіграли внічию та зазнали чотирьох поразок.
Юнацька ліга УЕФА
Група С
6-й тур, 11 грудня
Шахтар – Аталанта 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 20 Пікколі, 0:2 – 53 Пікколі, 1:2 – 62 Бондаренко (пен)
Нагадаємо, Шахтар U-19 розгромно поступився Манчестер Сіті і вилетів з Юнацької ліги УЄФА