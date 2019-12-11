Шахтар U-19 поступився Аталанті у Юнацькій лізі УЄФА

Шахтар вдома не зміг переграти лідера групи С

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна команда Шахтаря поступилася одноліткам з Аталанти у матчі Юнацької ліги УЄФА.

Дублем у складі Аталанти відзначився нападник Роберто Пікколі. "Гірники" відповіли голом Артема Бондаренка із одинадцятиметрового.

Шахтар фінішував останнім у Групі С, набравши два бали. Молодіжна команда не виграли жодного матчу: двічі зіграли внічию та зазнали чотирьох поразок.

Юнацька ліга УЕФА

Група С

6-й тур, 11 грудня

Шахтар – Аталанта 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Пікколі, 0:2 – 53 Пікколі, 1:2 – 62 Бондаренко (пен)

Нагадаємо, Шахтар U-19 розгромно поступився Манчестер Сіті і вилетів з Юнацької ліги УЄФА