Шахтар U-19 розгромно поступився Манчестер Сіті і вилетів з Юнацької ліги УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна команда Шахтаря розгромно програла одноліткам з Манчестер Сіті (0:5) в матчі Юнацької ліги УЄФА.

Гірники пропустили три м'ячі ще до 26-ї хвилини, а остаточний рахунок англійська команда встановила завдяки двом голам в заключні хвилини поєдинку.

Таким чином, Шахтар залишається на останньому місці в групі Юнацької ліги УЄФА, здобувши лише два очки в стартових п'яти турах, і втратив шанси на вихід в наступний раунд.

Перші команди Шахтаря і Манчестер Сіті зустрінуться сьогодні о 22:00 за київським часом.

Юнацька Ліга УЄФА

26 листопада

Манчестер Сіті(U-19) - Шахтар(U-19) 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 11 Роджерс, 2:0 - 23 Деле-Баширу, 3:0 - 26 Карло Поведа, 4:0 - 89 Туазі, 5:0 - 90+1 Гарсія