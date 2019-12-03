 Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч із Бернлі | Футбол | Champion.com.ua
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Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч із Бернлі

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Стали відомі стартові склади на матч 15 туру АПЛ
Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч із Бернлі
#Манчестер Сіті, #АПЛ, #Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко опинився поза заявкою на матч АПЛ проти Бернлі.

На позиції українця вийде Анхеліньо.

Стартові склади команд:

Бернлі: Поуп - Бардслі, Тарковскі, Мі, Пітерс - Корк, Хендрік, Дрінкуотер - Леннон, Макніл - Вуд

Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Фернандіньо, Отаменді, Анхеліньо - Давид Сільва, Родрі, де Брейне - Бернарду Сілва, Габріель Жезус, Стерлінг.

Нагадаємо, Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі Манчестер Сіті.

Раніше, Манчестер Сіті зацікавився двома захисниками збірної України.

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