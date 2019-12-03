Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч із Бернлі

Джерело - Чемпіон.
Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко опинився поза заявкою на матч АПЛ проти Бернлі.
На позиції українця вийде Анхеліньо.
Стартові склади команд:
Бернлі: Поуп - Бардслі, Тарковскі, Мі, Пітерс - Корк, Хендрік, Дрінкуотер - Леннон, Макніл - Вуд
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Фернандіньо, Отаменді, Анхеліньо - Давид Сільва, Родрі, де Брейне - Бернарду Сілва, Габріель Жезус, Стерлінг.
Нагадаємо, Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі Манчестер Сіті.
Раніше, Манчестер Сіті зацікавився двома захисниками збірної України.