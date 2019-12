Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі Манчестер Сіті

Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко вже оговтався від травми і активно тренується зі своєю командою.

Нагадаємо, що в середині жовтня Зінченко отримав травму коліна, а згодом був прооперований в одній з клінік у Барселоні. Востаннє він виходив на поле у матчі збірної України проти Португалії (2:1).

В поточному сезоні за Манчестер Сіті 22-річний футболіст зіграв 9 матчів у всіх турнірах.

Oleksandr Zinchenko is back training with his Manchester City teammates - after suffering a knee injury a few weeks back...



[via @ManCity] pic.twitter.com/viLSZBAkvE