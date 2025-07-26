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Усик – про росіян: Вони хворі

Володимир Максименко — 26 липня 2025, 07:48
Усик – про росіян: Вони хворі
Олександр Усик
Instagram

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик пригадав реакцію дітей на початок великої війни в України.

Спортсмен поспілкувався з Mail Sport Boxing.

"Початок війни був важким. Діти постійно мене питали, чому їх хочуть вбити, але я не мав відповіді.

Тепер вона в мене є. Вони просто хворі", – розповів Усик.

Нагадаємо, нещодавно українець нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Боксер став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення. 

Цікаво, що друг Усика, Василь Ломаченко, коментуючи обстріл рідного міста, не зміг назвати країну, яка запустила балістичні ракети.

Раніше Даніель Лапін заявив, що Росія двічі зривала його кар'єру боксера.

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