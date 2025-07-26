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Співвласник Інтер Маямі: Мессі вкрай засмучений через драконівський бан від МЛС

Олексій Погорелов — 26 липня 2025, 07:43
Співвласник Інтер Маямі: Мессі вкрай засмучений через драконівський бан від МЛС
Ліонель Мессі
Getty Images

Співвласник Інтер Маямі Хорхе Мас передав емоції, які відчуває форвард його клубу Ліонель Мессі через отриманий бан від МЛС.

Слова 62-річного американця наводить ESPN.

Мессі разом зі своїм одноклубником Жорді Альбою мав узяти участь у Матчі всіх зірок МЛС. Проте ексгравці Барселони вирішили відмовитися від цього.

В результаті обидва футболісти отримали бан на одну гру від керівництва вищщого американського дивізіону. Мас розповів про не найпозитивнішу реакцію своїх гравців.

"Як і всі ми в клубі, Ліонель Мессі дуже засмучений тим, що вони не зможуть зіграти в насступному матчі. Але я думаю, що ми як клуб повинні об'єднатися, щоб бути єдиним цілим, мати позицію, що ми проти всього світу. Я вважаю, що покарання за це правило є відверто драконівським.

Очевидно, що це не була позитивна реакція (Мессі та Альби). Вони хочуть змагатися, вони хочуть грати. Це те, для чого вони тут – грати і перемагати. Вони розуміють масштаби наступного матчу.

Так що ні, їхня реакція була саме такою, як і очікувалося від двох конкурентоспроможних гравців, які не розуміють рішення, чому неявка на виставковий матч призводить безпосередньо до дискваліфікації", – сказав Мас.

При цьому Хорхе Мас також підтвердив, що саме клуб, а не гравці, вирішив, що Мессі та Альба повинні пропустити Матч всіх зірок. Колектив поставив на перше місце здоров'я і благополуччя обох гравців, а не захід ліги через нинішню перевантаженість графіку.

Раніше головний тренер Комо Сеск Фабрегас прокоментував потенційний трансфер Ліонеля Мессі до його клубу.

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