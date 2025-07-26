Співвласник Інтер Маямі: Мессі вкрай засмучений через драконівський бан від МЛС
Співвласник Інтер Маямі Хорхе Мас передав емоції, які відчуває форвард його клубу Ліонель Мессі через отриманий бан від МЛС.
Слова 62-річного американця наводить ESPN.
Мессі разом зі своїм одноклубником Жорді Альбою мав узяти участь у Матчі всіх зірок МЛС. Проте ексгравці Барселони вирішили відмовитися від цього.
В результаті обидва футболісти отримали бан на одну гру від керівництва вищщого американського дивізіону. Мас розповів про не найпозитивнішу реакцію своїх гравців.
"Як і всі ми в клубі, Ліонель Мессі дуже засмучений тим, що вони не зможуть зіграти в насступному матчі. Але я думаю, що ми як клуб повинні об'єднатися, щоб бути єдиним цілим, мати позицію, що ми проти всього світу. Я вважаю, що покарання за це правило є відверто драконівським.
Очевидно, що це не була позитивна реакція (Мессі та Альби). Вони хочуть змагатися, вони хочуть грати. Це те, для чого вони тут – грати і перемагати. Вони розуміють масштаби наступного матчу.
Так що ні, їхня реакція була саме такою, як і очікувалося від двох конкурентоспроможних гравців, які не розуміють рішення, чому неявка на виставковий матч призводить безпосередньо до дискваліфікації", – сказав Мас.
При цьому Хорхе Мас також підтвердив, що саме клуб, а не гравці, вирішив, що Мессі та Альба повинні пропустити Матч всіх зірок. Колектив поставив на перше місце здоров'я і благополуччя обох гравців, а не захід ліги через нинішню перевантаженість графіку.
Раніше головний тренер Комо Сеск Фабрегас прокоментував потенційний трансфер Ліонеля Мессі до його клубу.