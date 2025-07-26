Співвласник Інтер Маямі: Мессі вкрай засмучений через драконівський бан від МЛС

Співвласник Інтер Маямі Хорхе Мас передав емоції, які відчуває форвард його клубу Ліонель Мессі через отриманий бан від МЛС.

Слова 62-річного американця наводить ESPN.

Мессі разом зі своїм одноклубником Жорді Альбою мав узяти участь у Матчі всіх зірок МЛС. Проте ексгравці Барселони вирішили відмовитися від цього.

В результаті обидва футболісти отримали бан на одну гру від керівництва вищщого американського дивізіону. Мас розповів про не найпозитивнішу реакцію своїх гравців.

"Як і всі ми в клубі, Ліонель Мессі дуже засмучений тим, що вони не зможуть зіграти в насступному матчі. Але я думаю, що ми як клуб повинні об'єднатися, щоб бути єдиним цілим, мати позицію, що ми проти всього світу. Я вважаю, що покарання за це правило є відверто драконівським.

Очевидно, що це не була позитивна реакція (Мессі та Альби). Вони хочуть змагатися, вони хочуть грати. Це те, для чого вони тут – грати і перемагати. Вони розуміють масштаби наступного матчу.

Так що ні, їхня реакція була саме такою, як і очікувалося від двох конкурентоспроможних гравців, які не розуміють рішення, чому неявка на виставковий матч призводить безпосередньо до дискваліфікації", – сказав Мас.