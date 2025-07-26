Міжнародна профспілка футболістів FIFPRO звинуватила ФІФА в автократичному стилі управління футболом та ігноруванні проблем гравців.

Про це повідомляє ESPN.

Організація заявила, що ФІФА повністю ігнорує побоювання гравців щодо можливості серйозних травм. Окрім того, федерації закидають зловживання домінуванням у світовому футболі – збільшення кількості міжнародних матчів без належних консультацій з іншими структурами.

Раніше ФІФА оголосила про досягнення компромісу з футболістами та їхніми профспілками щодо обов'язкових періодів відпочинку, проте за словами FIFPRO, це відбулось без їхньої участі.

"Перенавантажений календар, відсутність належного психологічного та фізичного відновлення – ось що стало стовпами бізнес-моделі ФІФА", – додали в організації.

Згодом вже федерація виступила із заявою, в якій висловила своє розчарування тим тоном, який обрала FIFPRO. На думку ФІФА, профспілка мала обрати закритий діалог, а не публічні виступи.

Раніше президент ФІФА підбив підсумки Клубного чемпіонату світу, назвавши турнір безумовним успіхом.