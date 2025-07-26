Нападник Барселони став гравцем Браги

Брага оголосила про підписання нападника Барселони Пау Віктора.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Сторони підписали контракт на п'ять років, а каталонці отримали за свого футболіста 12 мільйонів євро. Ще три можуть бути виплачені бонусами.

Минулого сезону Віктор зіграв 29 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок два голи та одну результативну передачу.

Зазначимо, що форвард є вихованцем Жирони, у складі якої дебютував в Ла Лізі у 2020 році.

Раніше самі "блаугранас" оголосили про підписання нападника Манчестер Юнайтед.