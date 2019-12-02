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Манчестер Сіті зацікавився двома захисниками збірної України

Сьогодні 14:10 790 0
До сфери інтересів потрапили Матвієнко і Миколенко
Манчестер Сіті зацікавився двома захисниками збірної України
#Миколенко, #Матвієнко

Джерело - Tribuna.com.

Захисники збірної України Микола Матвієнко та Віталій Миколенко потрапили до сфери інтересів Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Betting Insider.

Англійський клуб стежить за 23-річним Матвієнко і 20-річним Миколенко, які виступають за Шахтар і Динамо відповідно. Інтерес Сіті вийшов за межі скаутського спостереження.

При наявності зустрічного інтересу у футболістів, а також Динамо і / або Шахтаря, ймовірність оформлення трансферу ще до Євро-2020 є суттєвою.

Transfermarkt оцінив Матвієнко в 3 млн євро. Його контракт з Шахтарем розрахований до літа 2021-го. Миколенко оцінений в 6 млн євро. Угода з Динамо діє до літа 2023-го.

Раніше, Динамо здобуло перемогу над Олімпіком.

Нагадаємо, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря. 

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