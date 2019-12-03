Шевченко: Бути тренером збірної України набагато складніше, ніж її капітаном

Джерело - Tribuna.com.
Перш, ніж досягти якогось результату, збірна України пройшла через великі труднощі.
Про це наставник команди Андрій Шевченко заявив в інтерв'ю Football Hub.
"Перш, ніж досягти якогось результату, ми пройшли через великі труднощі. Найскладнішим став невихід з групи на чемпіонат світу-2018. Але це загартувало мене як тренера, загартувало гравців і дало впевненість. Дозволило вірити в те, що ми задумали, вірити в ту стратегію, яку ми вибрали. І з кожною грою у нас все більше і більше зростала впевненість, що ми не помилилися.
Хотів би відзначити моїх помічників, які мали великий вплив на мене. Я їм дуже вдячний.
Бути футболістом, капітаном збірної - це дуже важка ноша. Але бути тренером збірної - набагато важче. Тому хочу сказати всім майбутнім тренерам - вірте в себе, ніколи не здавайтеся", - сказав Шевченко.
Раніше, Шевченко став найкращим тренером України.
Нагадаємо, Тайсона визнали найкращим гравцем року.