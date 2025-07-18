Переможець Олімпіади та 7-разовий чемпіон США оголосив про завершення кар'єри

Американець Джон Ландштайнер, олімпійський чемпіон 2018 року з керлінгу, вирішив завершити кар'єру.

Про це повідомляє Sportsnet.ca.

Ландштайнер назвав свою повноцінну кар'єру інженера та бажання проводити більше часу з родиною причинами для відходу зі спорту.

"Щоб було зрозуміло, це не прощання для мене з керлінгом. Я продовжуватиму брати участь у своїх звичних лігах і, ймовірно, візьму участь у деяких регіональних турнірах зі старими друзями. А найголовніше – навчати та спостерігати, як мої діти ростуть. Можливо, вони навіть дозволять мені їх тренувати", – написав Джон на сторінці у Facebook.

Ландштайнер виграв шість національних чемпіонатів та став Олімпійським чемпіоном. Він здобув бронзові медалі на Чемпіонаті світу з керлінгу серед чоловіків 2016 року та на Континентальному чемпіонаті з керлінгу 2024 року.

США проведуть свої чоловічі та жіночі олімпійські відбіркові змагання у листопаді. Переможцям доведеться змагатися у кваліфікаційних змаганнях на Олімпійські ігри – з 6 по 13 грудня в Келоуні, Британська Колумбія, – щоб забезпечити собі місце на зимових Іграх у Мілані-Кортіні.

Нагадаємо, чемпіон Олімпійських ігор у Пекіні Ніко Портеус у дисципліні лижний хафпайп не буде виступати на Олімпіаді в Мілані. Він заявив, що взагалі не планує виступати на професійному рівні, але продовжить займатися своїм видом спорту заради хобі.