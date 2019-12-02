Визначився найкращий тренер в Україні

Джерело - Чемпіон.

Головного тренера збірної України Андрія Шевченка визнали найкращим наставником року на церемонії Футбольні зірки України-2019.

Шевченко випередив головного тренера збірної України U-20 Олександра Петракова і наставника Зорі Віктора Скрипника.

Відзначимо, що під керівництво Шевченка збірна України вийшла на Євро-2020 з першого місця, а також не програла жодного матчу у поточному році.

Раніше, Пятова став найкращим голкіпером року.

Нагадаємо, Миколенка визнали найкращим молодим гравцем року.