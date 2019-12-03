Михайличенко на два дні звільнив гравців Динамо від тренувань

Наступне заняття київська команда проведе у середу

Джерело - ФК Динамо.

Після непростого тижня, протягом якого Динамо провело два напружених поєдинки, в календарі матчів виникла тижнева пауза для підготовки до наступної гри.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У четвер пізно ввечері кини зіграли з Мальме в Швеції (3:4), а вже в неділю провели гру УПЛ проти Олімпіка (3:1). Тепер у команди Олексія Михайличенка є цілий тиждень до наступного матчу проти Зорі, яка посідає третє місце, відстаючи від Динамо на два очки.

Тижнева пауза між матчами, не рахуючи перерви на міжнародні ігри національних збірних, у київської команди виникла вперше з кінця серпня, коли динамівці в зв'язку з невиходом до плей-оф Ліги чемпіонів отримали тиждень на підготовку до матчу з тієї ж Зорею.

Після гри з Олімпіком понеділок і вівторок для основи були оголошені вільними від тренувань, щоб гравці як слід відновилися. Перше тренування в цьому тижневому циклі динамівці проведуть в середу.

Матч Динамо - Зоря на НСК Олімпійський в Києві відбудеться в неділю, 8-го грудня.

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