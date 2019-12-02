Суркіс оцінив результати жеребкування Євро-2020 для збірної України

Збірній України під силу вийти з групи на Євро-2020.

Про це президент Динамо Ігор Суркіс заявив клубній прес-службі.

"Ми не будемо там хлопчиками для биття. Виходячи з гри і результатів збірної України, їй під силу вийти з групи. Інше питання - з якого місця. Українській команді під силу боротися навіть зі збірною Нідерландів", - сказав Суркіс.