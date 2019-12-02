 Суркіс оцінив результати жеребкування Євро-2020 для збірної України | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Суркіс оцінив результати жеребкування Євро-2020 для збірної України

Сьогодні 08:40 2140 0
Президент Динамо розповів про перспективи збірної України на Євро-2020
Суркіс оцінив результати жеребкування Євро-2020 для збірної України
#Суркіс, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Збірній України під силу вийти з групи на Євро-2020.

Про це президент Динамо Ігор Суркіс заявив клубній прес-службі.

"Ми не будемо там хлопчиками для биття. Виходячи з гри і результатів збірної України, їй під силу вийти з групи. Інше питання - з якого місця. Українській команді під силу боротися навіть зі збірною Нідерландів", - сказав Суркіс.

Раніше, збірна України проведе спаринги з Францією і Польщею у березні 2020 року. 

Нагадаємо, визначилися суперники збірної України на Євро-2020.

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