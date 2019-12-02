Суркіс оцінив результати жеребкування Євро-2020 для збірної України

Джерело - ФК Динамо.
Збірній України під силу вийти з групи на Євро-2020.
Про це президент Динамо Ігор Суркіс заявив клубній прес-службі.
"Ми не будемо там хлопчиками для биття. Виходячи з гри і результатів збірної України, їй під силу вийти з групи. Інше питання - з якого місця. Українській команді під силу боротися навіть зі збірною Нідерландів", - сказав Суркіс.
Раніше, збірна України проведе спаринги з Францією і Польщею у березні 2020 року.
Нагадаємо, визначилися суперники збірної України на Євро-2020.